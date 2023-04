Kosten und Umsatz bei Dämmstoff-Spezialist Steinbacher gestiegen

Steinbacher will im nächsten Jahr etwa 5 Mio. ins Unternehmen investieren – unter anderem in die Erweiterung der Photovoltaikanlagen in Erpfendorf und Pritzwalk. Nach Abschluss können so ca. 5 Mio. Kilowattstunden Strom an allen Standorten zusammen produziert werden. Ebenso wichtig sei das Thema Kreislaufwirtschaft, so Hebbel. „Unsere Dämmstoffe bestehen schon jetzt zu 20 Prozent aus recycelten Materialien, wobei wir diesen Anteil in den nächsten fünf Jahren auf etwa 50 Prozent ausbauen möchten.“