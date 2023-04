Trump wegen Geschäftspraktiken in New York befragt

New York – Der ehemalige US-Präsident Donald Trump ist in New York zu seinen Geschäftspraktiken befragt worden. Mit Autokolonne kam der 76-Jährige TV-Bildern zufolge am Donnerstag zum Büro der Generalstaatsanwältin Letitia James in Manhattan. Rund acht Stunden später fuhr die Kolonne wieder ab. Es ist Trumps erster Besuch in New York nach seiner Strafanklage im Zusammenhang mit Schweigegeldzahlungen an einen Pornostar vergangene Woche.