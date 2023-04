Matrei hat 114 Gläubiger im Nacken, Zahlungsangebot aufrecht

Matrei i. O. – Genau 114 Gläubiger warten auf Geld, das die Marktgemeinde Matrei in Osttirol mit ihren rund 4600 Einwohnern aus eigener Kraft nicht mehr aufbringen kann. Schulden in der Höhe von 35,7 Millionen Euro haben Fachleute bis zum Jahresende 2022 erhoben. Bürgermeister Raimund Steiner, der die Finanzsituation von seinem Amtsvorgänger Andreas Köll überantwortet bekommen hat, übt sich weiterhin in Zweckoptimismus: „Guter Rat ist teuer. Das Land hat uns deshalb Profis an die Seite gestellt.“