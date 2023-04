Parlament in Florida stimmte für Verschärfung des Abtreibungsrechts

Tallahassee (Florida), Washington – Im US-Staat Florida sollen Abtreibungen künftig ab der sechsten Schwangerschaftswoche verboten werden. Das von Republikanern dominierte Parlament in Tallahassee verabschiedete am Donnerstagabend (Ortszeit) ein entsprechendes Gesetz. Der republikanische Gouverneur Ron DeSantis unterzeichnete es noch am späten Abend. Bisher sind Abtreibungen in dem Bundesstaat erst ab der 15. Schwangerschaftswoche verboten.