Beim Ötztaler Bike-Festival gastiert viel Weltklasse

Haiming – 460 Teilnehmer aus 20 Nationen treten am Samstag (ab 9 Uhr, Nachwuchs und Masters) und Sonntag (ab 8.30 Uhr) im Rahmen des Ötztaler MTB-Festivals beim „XCO Forest Cross“ in die Pedale. Die Elite eint der Kampf um UCI-Punkte und die Standortbestimmung für Startplätze für Olympia 2024 in Paris.

Die Teilnehmerliste hat es dabei in sich: Angeführt von den drei Tiroler Lokalmatadorinnen Mona Mitterwallner (aktuell 5. der Weltrangliste), Laura Stigger und Tamara Widmann stehen mit Jenny Rissveds (SWE) und Jolanda Neff (SUI) auch zwei Olympiasiegerinnen am Start. Bei den Herren bekommen die Tiroler Gregor Raggl, Karl Markt und Max Foidl ebenfalls elitäre Konkurrenz. Und in der U23 will der Oberländer Vorjahressieger Mario Bair seinen Sieg in jedem Fall wiederholen.