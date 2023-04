Italien-Heimspiel ist die nächste Prüfung für das ÖEHV-Team

Innsbruck – Im dritten von insgesamt neun Vorbereitungsspielen auf die A-Weltmeisterschaft in Finnland und Lettland hat das ÖEHV-Team heute im Rückspiel Italien zu Gast. „Wir haben den Gegner gut unter Druck gesetzt, haben in Scheibenbesitz rasch umgeschaltet, sind lediglich am Torhüter gescheitert. Wir wollen am Freitag an den ersten 40 Minuten anknüpfen und den nächsten Schritt machen“, war Teamchef Roger Bader trotz der 0:2-Niederlage am Mittwoch in Bruneck mit dem Auftritt großteils sehr zufrieden.