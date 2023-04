Unfälle nach Wintereinbruch in Tirol: 30-Jährige in Kirchdorf schwer verletzt

In Kirchdorf und in Weißenbach kam es am Freitag zu schweren Unfällen. Eine 30-jährige Frau und ein 31-jähriger Mann verloren die Kontrolle über ihre Autos und kamen von der Fahrbahn ab.

Kirchdorf, Weißenbach – Der Wintereinbruch mit viel Neuschnee sorgte in ganz Tirol für teils gefährliche Straßenverhältnisse. Bei Verkehrsunfällen in Kirchdorf und Weißenbach verloren die Lenker die Kontrolle über ihre Autos und kamen dabei von der Straße ab.

Bei dem Unfall in Kirchdorf wurde in der Nacht auf Freitag eine 30-jährige Autolenkerin schwer verletzt. Die Frau war gegen 2.20 Uhr auf der Loferer Straße in Richtung Wörgl unterwegs. Auf der schneebedeckten Fahrbahn verlor sie in einer leichten Rechtskurve die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam links von der Fahrbahn ab.