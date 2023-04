Österreich greift in der Eurozone am wenigsten in Preise ein

Wien – Österreich greift zur Abschwächung der Teuerung weniger direkt in die Preise ein als die restlichen Länder der Eurozone. Die heimische Regierung hat bisher hauptsächlich auf Maßnahmen wie Unterstützungszahlungen gesetzt, zeigt eine Analyse des arbeitnehmervertreternahen Momentum Instituts auf Basis von Daten der Denkfabrik Bruegel. "Das Problem der Teuerung packt man dabei nicht an der Wurzel, man bekämpft lediglich Symptome", so Momentum-Ökonomin Marie Hasdenteufel.