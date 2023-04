Vom Abwehrzentrum auf die Trainerbank: Siller übernimmt beim FC Wacker

Innsbruck ‒ Einst räumte er im schwarzgrünen Strafraum auf, am Freitag leitete Sebastian Siller bereits das Training bei der Kampfmannschaft des FC Wacker. Im Zusammenspiel mit Fabian Lantschner, der die Mannschaft nach dem Abgang von Akif Güclü interimistisch betreut hatte, sitzt Sebastian Siller künftig auf der Trainerbank.

Zuletzt war der 33-Jährige noch in der tt.com-Regionalliga beim SV Fügen am Spielfeld aktiv. „Ich muss der Familie Opbacher und dem SV Fügen danken, dass ich diese Gelegenheit nutzen darf und ich wünsche dem Verein und den ehemaligen Kollegen alles Gute“, ließ Siller wissen.

Dass für den einstigen Defensiv-Spezialisten, der u.a. auch für den SV Grödig und Rapid spielte, der FC Wacker eine Herzensangelegenheit darstellt, braucht an dieser Stelle nicht explizit erwähnt werden. „ Es ist für mich eine Ehre, den Verein unterstützen zu dürfen und wir werden in den kommenden neun Wochen alles geben“, sagt der Innsbrucker, dessen Lebensmittelpunkt sich in den vergangenen Jahren ins Unterland verlegt hatte.