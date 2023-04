Polizei nahm weiteren Drogendealer in Mayrhofen fest

Mayrhofen – Während des Snowbombing-Festivals in Mayrhofen hat die Polizei erneut einen mutmaßlichen Drogendealer ausgeforscht. Wie die Beamten am Freitag via Aussendung berichteten, konnte am Mittwoch ein 32-jähriger Mann aus Serbien in einem Hotel des Zillertaler Ortes festgenommen werden.