Vorfall mit Hund in Tristach: Sehbeeinträchtigte Frau schwer an Hand verletzt

Tristach – Zu einem Fall von fahrlässiger Körperverletzung kam es letzten Dienstag in der Osttiroler Gemeinde Tristach, wie die Polizei am Freitagabend in einer Aussendung berichtete. Gegen 10.10 Uhr ging eine sehbeeinträchtigte 59-Jährige mit ihrer 81-jährigen Mutter am rechten Draudamm spazieren. Sie verwendete einen Blindenstock und wurde durch ihren angeleinten weißen Blindenhund begleitet.