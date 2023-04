ÖTV-Frauen gegen USA nach Niederlage von Grabher 0:1 zurück

Österreichs Tennis-Frauenteam muss nach dem ersten Einzel des Billie-Jean-King-Cup-Qualifikationsrunden-Duells mit den USA erwartungsgemäß einem 0:1-Rückstand nachlaufen. Julia Grabher stand in Delray Beach gegen die Weltranglistensechste Coco Gauff am Freitag auf verlorenem Posten und zog nach nur 1:03 Stunden mit 1:6,3:6 den Kürzeren. In der Folge war auch noch Sinja Kraus, genauso als krasse Außenseiterin, gegen die Ranglistendritte Jessica Pegula im Einsatz.