Notschlafstelle in Innsbruck zu 100 Prozent ausgelastet

Innsbruck – Es ist ein Rekord – aber kein erfreulicher: In der Winternotschlafstelle des Roten Kreuzes Innsbruck (RKI) in der Richard-Berger-Straße waren in der nun zu Ende gegangenen Wintersaison in Summe 3129 Nächtigungen zu verzeichnen – ein starkes Plus gegenüber der Saison davor (2781 Nächtigungen).