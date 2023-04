Amt sammelt desolate Fahrräder in Innsbruck ein

Innsbruck – Ab Montag findet in Innsbruck wieder die alljährliche städtische Rad-Einsammelaktion statt: Vom 17. bis 28. April bringen MitarbeiterInnen des Amtes für Straßenbetrieb offensichtlich desolate oder herrenlose Fahrräder in den städtischen Bauhof. Die rechtmäßigen EigentümerInnen können ihre Räder mit einem entsprechenden Besitznachweis in der Roßaugasse 4b (Werkstatt) abholen. Funktionale Räder, die niemand abholt, werden zum Teil karitativen und schulischen Einrichtungen übergeben. Nicht reparierbare Drahtesel werden hingegen nach zwei Monaten entsorgt. Das Amt für Straßenbetrieb ist Mo. bis Do. von 8 bis 12 Uhr und 13 bis 16 Uhr geöffnet, freitags von 8 bis 12 Uhr. (TT)