Neue oder erweiterte Lehrberufe via Verordnungen auf den Weg gebracht

„Mit dem neuen Lehrberufspaket schaffen wir eine weitere Grundlage für nachhaltige Ausbildungen in der Lehre“, kommentierte der zuständige Minister Martin Kocher (ÖVP) die Initiative am Samstag via Aussendung. Konkret erfolgt die Überleitung der bautechnischen Assistenz in einen Regellehrberuf. Darüber hinaus enthält das Lehrberufspaket neue Berufsbilder für die Lehrberufe Abwassertechnik und Kunststofftechnologie. Der Lehrberuf Abwassertechnik ersetzt das bisherige Berufsbild „Entsorgungs- und Recyclingfachmann“ bzw. „-frau“ aus dem Jahr 1998. Die Ausbildung im Bereich der Kunststofftechnologie erhält einen stärkeren Fokus auf neue Technologien.

Gleichzeitig wurden auch neue Kompetenzen, wie nachhaltiges oder digitales Arbeiten in das von den Unternehmen zu vermittelnde Berufsbild aufgenommen. „Dieses Fach- und Praxiswissen ist am Arbeitsmarkt sehr gefragt“, so Kocher. Das Ministerium hatte das Lehrberufspaket bis 3. März in Begutachtung geschickt. Danach wurden alle Stellungnahmen gesichtet. Die Verordnungen sollen noch im 2. Quartal 2023 in Kraft treten, um rechtzeitig zum Beginn des neuen Ausbildungsjahres im Herbst 2023 zur Verfügung zu stehen.