Weiter Beschuss und Explosionen in Sudans Hauptstadt Khartum

Die Miliz RSF hat Samstagfrüh die Kontrolle über den Präsidentenpalast übernommen. In mehreren Stadtteilen von Karthum gab es anhaltende Schüsse und Explosionen. Am späten Nachmittag war die Lage angeblich wieder unter Kontrolle, Meldungen über heftigen Beschuss gab es aber weiter.

Khartum – Nach dem Beginn von Kämpfen im Sudan hat Machthaber General Abdel Fattah al-Burhan den paramilitärischen Kräften Angriffe auf strategische Ziele in der Hauptstadt Khartum vorgeworfen. Die mit dem Militär in Konkurrenz stehenden Rapid Support Forces (RSF), deren Anführer Vizechef des regierenden Übergangsrats ist, hätten auch sein Haus angegriffen, sagte al-Burhan Samstagnachmittag im Interview mit Al-Jazeera. Mittlerweile ist die Lage ihm zufolge wieder unter Kontrolle.

Allerdings wurden weitere Schüsse und Explosionen in Khartum sowie anderen Teilen des Landes gemeldet. Dabei sollen in der Hauptstadt mindestens drei Zivilisten getötet worden sein. Aus mehreren Stadtteilen wurde schweres Artilleriefeuer gemeldet. Offizielle Angaben zu Toten und Verletzten gab es zunächst nicht. Es wurden allerdings zahlreiche Tote bei dem seit dem Morgen andauernden Beschuss befürchtet. Das sudanesische Ärztekomitee sprach von einer großen Zahl von Opfern, die noch gezählt würden. Ein Mann starb in einem Auto, das von einem Panzer überrollt wurde, wie die dpa erfuhr. Mindestens vier Menschen starben beim Beschuss im Norden der Stadt. Einwohner zeigten online Bilder von Munition, die in Wohnräumen eingeschlagen war.