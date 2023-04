Österreicher Sam Weissborn steht im Monte-Carlo-Finale

Der 31-jährige Wiener zog an der Seite des Monegassen Romain Arneodo ins Endspiel ein. Gegner sind entweder Fabrice Martin/Andreas Mies oder Ivan Dodig/Austin Krajicek.

Monte Carlo – Der unerwartete Erfolgslauf von Sam Weissborn beim ATP-Masters-1000-Turnier in Monte Carlo ist am Samstag weitergegangen. Der 31-jährige Wiener zog vor den Augen von Fürst Albert an der Seite des Monegassen Romain Arneodo schon ins Endspiel des Events der höchsten ATP-Kategorie ein. Arneodo/Weissborn besiegten die Deutschen Kevin Krawietz/Tim Pütz nach 2:07 Stunden mit 7:6(7),4:6,10:7.