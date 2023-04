Erneut Kämpfe in Gefängnis in Ecuador: Mindestens zwölf Tote

Guayaquil – In einem Gefängnis in Ecuador sind mindestens zwölf Häftlinge getötet worden. Die Leichen hätten Schusswunden aufgewiesen, schrieb die Generalstaatsanwaltschaft des südamerikanischen Landes am Samstag auf Twitter. Weitere drei Insassen der Haftanstalt am Rande der Millionenstadt Guayaquil wurden demnach verletzt. Der Vorfall vom Freitag werde untersucht, die Verantwortlichen ermittelt.