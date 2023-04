Yellen: Zurückhaltendere Banken könnten Ersatz für Zinsanhebung sein

Washington – Im Kampf gegen die hohe Inflation könnte die US-Notenbank Fed laut Finanzministerin Janet Yellen möglicherweise um weitere Zinserhöhungen herumkommen. Yellen sagte laut einer am Samstag vom Sender CNN verbreiteten Interview-Mitschrift in dem Podcast "Fareed Zakaria GPS", die Banken würden im Zuge der jüngsten Turbulenzen in der Branche bei der Kreditvergabe "wahrscheinlich etwas vorsichtiger werden".

Dies würde zu einer eingeschränkten Kreditvergabe an die Wirtschaft führen, was wiederum ein "Ersatz" sein könne für weitere Zinserhöhungen in den USA. Die Frage, wie weit die Notenbanken in den USA oder auch in Europa die Zinsen noch anheben, um damit den hohen Teuerungsraten entgegenzuwirken, wird an den Finanzmärkten heiß diskutiert. Die Fed hat die Zinsen binnen Jahresfrist bereits von nahe Null bis auf aktuell 4,75 bis 5,00 Prozent geschraubt. Finanzmarkt-Experten gehen davon aus, dass bei der Fed-Sitzung im Mai eine weitere Anhebung um 0,25 Prozentpunkte beschlossen wird.