Schallenberg beginnt Besuch in Vietnam

Vietnam bekommt am Sonntag seltenen Besuch aus Österreich: Als erster Außenminister seit 28 Jahren besucht Alexander Schallenberg (ÖVP) das südostasiatische Land. Schallenberg wird am Nachmittag (Ortszeit) in der Hauptstadt Hanoi erwartet. Für Montag sind Treffen unter anderem mit Außenminister Bui Thanh Son, Regierungschef Pham Minh Chinh sowie Planungsminister Nguyen Chi Dung angesetzt.