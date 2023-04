Lokal könnte es auch in Österreich zu Wasserknappheit kommen. Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig (ÖVP) kündigte einen Notfallplan für eine sichere Trinkwasserversorgung an. Dieser ist erst in Ausarbeitung. Dass man künftig stärker über die Verteilung und den Verbrauch reden wird müssen, sind sich Experten einig.

© iStock