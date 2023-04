Letzter Vorhang fällt: Es ist Schluss für das Phantom der Oper

New York – Kein Stück lief länger am New Yorker Broadway, aber nach 35 Jahren und fast 14.000 Vorstellungen ist nun Schluss für das „Phantom“. Heute wird der Kronleuchter zum letzten Mal über das Publikum im Majestic Theater sausen. Rund 19,5 Millionen Menschen sollen das Musical gesehen und dabei über die Jahre Tickets für 1,3 Milliarden Dollar gekauft haben, schrieb das Branchenmagazin Playbill. Rund 6500 Menschen haben im Laufe der dreieinhalb Jahrzehnte an der Produktion gearbeitet, allein das Live-Orchester bestand aus 27 Mitgliedern.