Coachella-Festival: Hunderttausende feiern in der Wüste

Los Angeles – Nordamerikas berühmtestes Musikfestival ist wieder gestartet. Bei strahlendem Sonnenschein haben Zehntausende Menschen in der kalifornischen Wüstenstadt Indio nahe Palm Springs am Freitag (Ortszeit) den Beginn des legendären Coachella-Festivals gefeiert. US-Sängerin Becky G und die neuseeländische Singer-Songwriterin Benee zählten zu den ersten Acts am Freitag. Als Headliner stehen diesmal der aus Puerto Rico stammende Popstar Bad Bunny („Un Verano Sin Ti“), die südkoreanische K-Popgruppe Blackpink und der R&B-Sänger Frank Ocean auf dem Programm.

Mit dabei sind heuer auch die Gorillaz, Rosalía, Björk und Blondie. Die Konzerte finden an zwei aufeinanderfolgenden Wochenenden statt, vom 14. bis 16. April und vom 21. bis 23. April. Das Line-up ist in beiden Fällen identisch. Die Auftritte auf insgesamt sechs Bühnen werden auch via Youtube im Internet übertragen. In diesem Jahr werden wieder Hunderttausende Zuschauer bei dem Festival erwartet. (APA, dpa)