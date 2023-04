Ein doppelter Nervenkrimi mit zweifachem „Happy End“

Zwei 3:2-Siege vor 1000 Fans: Die TI-Damen holten Bronze, die Hypo-Herren schafften gegen Aich/Dob in der USI-Halle die 2:1-Führung in der Final-Serie.

Innsbruck – Ob es nur Psychologie oder tatsächliche Zweifel waren – Hypo-Macher Hannes Kronthaler hatte mit seinem vorzeitigen Abschreiben des Meistertitels vor dem gestrigen dritten Final-Spiel („Best of seven“-Serie) gegen Aich/Dob auf der USI in jedem Fall sein Team wachgerüttelt. Die Truppe von Coach Stefan Chrtiansky konnte sich in einem engen Kampf durchsetzen.