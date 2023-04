Klare Angelegenheit: Kufstein feiert gegen Reichenau ersten Westliga-Sieg

Am zweiten Spieltag der Regionalliga West setzte sich der FC Kufstein im Tiroler Westliga-Duell bei der SVG Reichenau deutlich mit 3:0 durch. Wir haben das Match für euch im Re-Live!

Innsbruck - Der FC Kufstein hat am zweiten Spieltag der Regionalliga West angeschrieben. In der Sonntags-Matinee feierten die Festungsstädter einen 3:0-Sieg bei der SVG Reichenau. Bereits nach 21 Minuten stellte Marco Juffinger mit dem 1:0 die Weichen auf Erfolg bei den Unterländern. Für die Vorentscheidung sorgte Stefan Hager in der 62., den 3:0-Endstand fixierte Mario Andric (77.).