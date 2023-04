Wegen Plänen zur Tötung der Bärin JJ4: Tierschützer zeigten Trentiner Landeshauptmann an

Für Aufsehen hatte am Freitag nach der tödlichen Bärenattacke im Trentiner Val di Sole eine Entscheidung des Verwaltungsgerichts in Trient gesorgt. Das Gericht hatte den Befehl zum Abschuss der Problembärin, den Fugatti in der vergangenen Woche erlassen hatte, vorerst ausgesetzt und damit der von Tierschutzvereinen eingelegten Berufung stattgegeben. Der 26-jährige Jogger Andrea Papi wurde am 5. April in der Trentiner Gemeinde Caldes im Val di Sole von der Bärin attackiert und getötet.