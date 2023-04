Siegreicher Formcheck: Schrettl gewann die Hungerburg Classic

Innsbruck – Was machte Marco Schrettl zwei Tage, bevor er sich bei der in Rattenberg beginnenden Tour of the Alps ins internationale Rampenlicht strampeln möchte? Er nützte die von den Innsbrucker Schwalben veranstaltete Hungerburg Classic zu einem finalen Formcheck – mit durchschlagendem Erfolg. Nach 3,5 km und 250 Höhenmetern gewann der 19-Jährige vom KTM Cycling Team in 8:34 Minuten vor seinem Clubkollegen Alexander Hajek (8:39) und Nepomuk Roth (Ratisbona/8:40). Schnellste Dame war Juniorin Amalie Cooper (Raiffeisen Tirol/11:05). (m.i.)