Vier Jugendliche bei Schlägerei in Kufstein mit Schlagring verletzt

Kufstein – In Kufstein kam es am Sonntag in den frühen Morgenstunden zu einer gewaltsamen Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen: Vier Jugendliche im Alter zwischen 17 und 19 Jahren gerieten gegen 5.30 Uhr mit drei unbekannten Männer aneinander. Der anfängliche Streit mündete laut Polizei rasch in Gewalt: Zwei der Unbekannten schlugen demnach mit einem Schlagring auf die Jugendlichen ein. Anschließend ergriff das Trio die Flucht.