Freiburg nach 2:1 bei Werder Bremen weiter an den Top vier dran

Bremen - Der SC Freiburg darf in der deutschen Fußball-Bundesliga weiter von der Champions-League-Qualifikation träumen. Der Tabellenfünfte schob sich am Sonntag mit einem 2:1-Sieg bei Werder Bremen wieder bis auf einen Punkt an die Top vier heran. Die Freiburger drehten die Partie nach Rückstand durch Maximilian Philipp (46.) dank Toren von Rolland Sallai (67.) und Lucas Höler (71.).