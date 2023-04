Das Ende des Atomzeitalters: Was das für Deutschland nun bedeutet

Berlin – Es ist eine historische Zäsur – ein schöner oder ein schwarzer Tag, je nach Sichtweise. Deutschland ist aus der Atomenergie ausgestiegen. Für die Energie- und Klimapolitik hat das Folgen. Im Zentrum soll nun ein massiver Ausbau des Ökostroms stehen – also viel mehr Windräder und Solaranlagen. Außerdem fordern Energieverbände Tempo für den Bau wasserstofffähiger Gaskraftwerke. Und damit Deutschland seine Klimaziele doch noch schaffen kann, dürfte vor allem eins in den Mittelpunkt rücken: ein früherer Kohleausstieg auch im Osten.

Bis zur letzten Minute lief eine heftige Debatte um den Atomausstieg. Die FDP versuchte, die Kernkraftwerke wenigstens in einer Reserve zu halten. Die Union kämpfte für längere Laufzeiten. Doch die Nutzung der Atomkraft ist Geschichte.

„Das Kapitel ist nun abgeschlossen“, sagt der Chef des AKW-Emsland-Betreibers RWE, Markus Krebber, bei der Abschaltung. „Jetzt kommt es darauf an, die ganze Kraft dafür einzusetzen, neben Erneuerbaren Energien auch den Bau von wasserstofffähigen Gaskraftwerken möglichst schnell voranzutreiben, damit die Versorgungssicherheit gewährleistet bleibt, wenn Deutschland 2030 idealerweise auch aus der Kohle aussteigen will.“

Die deutsche Umweltministerin Steffi Lemke (Grüne) spricht von einem neuen Zeitalter der Energieerzeugung. Der Atomausstieg mache das Land sicherer, die Risiken der Atomkraft seien letztlich unbeherrschbar. Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) und Energieverbände betonen, die Energieversorgungssicherheit sei gewährleistet. Im Jänner und Februar hatte Atomenergie nach Angaben des Energieverbands BDEW einen Anteil von vier Prozent an der deutschen Stromerzeugung.

Die Versorgungssicherheit werde nun durch den stärkeren Einsatz von Kohlekraftwerken gesichert werden, sagt Manuel Frondel vom RWI Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung in Essen. „Klar ist, dass die Strompreise künftig tendenziell etwas höher ausfallen, da die Kraftwerke, die neben den Erneuerbaren im Betrieb am kostengünstigsten sind, dauerhaft wegfallen. Dadurch werden teure Erdgaskraftwerke häufiger eingesetzt und dies treibt in Zeiten hoher Stromnachfrage die Preise.“