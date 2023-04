115 Minuten und zehn Sekunden: Bozen holt nach dritter Verlängerung Sieg

Bozen – Das fünfte Match in der „Best-of-seven“-Finalserie zwischen dem HC Bozen und Salzburg ging am Sonntag als zweitlängstes Ligaspiel in die Geschichte der ICE Hockey League ein. Und nach 115 Minuten und zehn Sekunden schoss Matt Frattin die Hausherren in der dritten Verlängerung vor 6800 Fans mit dem 4:3-Siegtreffer ins Glück.