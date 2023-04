Kufsteiner Sportgeschichte auf 200 Seiten festgehalten

Kufstein – Der siebte Band über die Geschichte der Festungsstadt wurde dieser Tage vorgestellt. Die neue Ausgabe aus der Buchreihe Edition Kufstein beschäftigt sich mit der Sportgeschichte der Stadt. „Triumphe, Niederlagen und Volksvergnügen“, all das gehört zum Sport dazu. Welchen Sportarten man gerade in Kufstein seit der Zeit um 1900 nachging, welche Siege man einfuhr und welche Vereine den größten Zulauf hatten, das hat Andreas Exenberger nun erstmals systematisch erhoben und auf rund 200 Seiten festgehalten. Der Autor ist in Kufstein geboren und als Professor für Wirtschafts- und Sozialgeschichte an der Fakultät für Volkswirtschaft und Statistik der Universität Innsbruck tätig.