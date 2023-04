Innovatives Wohnen in Nassereith einen Schritt weiter

„Während Wohnraum knapp und teuer ist, schaffen wir leistbares Wohnen. Wir ermöglichen Pflege und Betreuung in einem familiären Umfeld und erleichtern in Zeiten der Krisen durch gelebte Gemeinschaft und soziale Interaktion gerade Familien und ihren Kindern ein zukunftsorientiertes Leben, das von Möglichkeiten und Optimismus geprägt ist“, erklärt Geschäftsführer Stabentheiner das Konzept.

Von den 78 Wohnungen werden zwei bis drei barrierefreie Wohnungen für Personen mit akutem, aber nicht dauerhaftem Wohn- und Betreuungsbedarf vorbehalten. „Wir bekommen damit ein Angebot etwa für alleinstehende ältere Personen, die zum Beispiel nach einem Arm- oder Beinbruch vorübergehend Unterstützung im Alltag brauchen. Im Haus im Leben Nassereith werden sie die notwendige Hilfe finden, bis sie wieder in der Lage sind, in ihr eigenes Zuhause zurückzukehren“, so BM Herbert Kröll. Damit könne rasch und unkompliziert geholfen werden, ohne dass Betroffene Pflegepersonal oder gar einen Heimplatz suchen müssen. (TT)