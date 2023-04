Skifahrer stürzte in Vorarlberg kopfüber in den Schnee und starb

Damüls – Ein 68-jähriger Deutscher ist am Sonntag in Damüls (Bez. Bregenz) beim Skifahren tödlich verunglückt. Der Mann war im freien Skigelände abgestürzt und kopfüber in der durchfeuchteten Schneedecke steckengeblieben. Reanimationsversuche blieben ohne Erfolg, teilte die Vorarlberger Polizei am Montag mit.