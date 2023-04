Volle Hütte, aber ein herber Rückschlag für die Raiders

Innsbruck – Dass es schwer werden würde, war bereits vor dem gestrigen Kick-off im American Football Zentrum in Innsbruck klar: Die AFL-Truppe von Raiders-Headcoach Florian Grein musste gegen Prag viele Leistungsträger mit Verletzungen vorgeben. Am Ende setzte es eine 7:35-(7:21)-Niederlage.

Volle Ränge: So hart es für die Raiders-Footballer am grünen Rasen auch war, die rund 700 Zuschauer feierten die junge AFL-Truppe durchgehend. Passend dazu heizte der „DJ“ die Stimmung in jeder Pause an, die Raiders-Cheerleaders unterstützten das mit Hebe-Figuren.