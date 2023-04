Start-Ziel-Sieg von Stigger beim Ötztaler Forest-Cross-Event

Ötztal, Haiming – Mit einer eindrucksvollen Leistung setzte Lokalmatadorin Laura Stigger (Team Specialized) gestern eine erste saisonale Duftmarke beim Ötztaler Forest-Cross-Event. Mit dem Start-Ziel-Sieg präsentierte sich die Haimingerin schon blendend in Form und setzte sich bei extrem schwierigen Bedingungen in 1:43,10 Stunden mit 9,1 Sekunden Vorsprung vor der Schweizerin Jolanda Neff und deren Landsfrau Linda Indergand (1,05 Minuten) überlegen durch. Mona Mitterwallner aus Silz lieferte als Vierte ebenfalls eine tolle Leistung und kam mit 1,51 Minuten Rückstand ins Ziel. Mit Tamara Widmann aus Silz auf dem 12. Rang (10,16 Minuten) lieferte eine weitere Tirolerin in diesem Weltklassefeld eine überzeugende Leistung. Der Dauerregen sorgte für äußerst schwere Bedingungen, zahlreiche Stürze bei den Abfahrten waren die Folge. 30 Bikerinnen kamen ins Klassement und sieben – darunter Asse wie Sina Frei (SUI), Evie Richards (GBR) oder Jenny Rissveds (SWE) – gingen gar nicht erst an den Start.





Bitte stimmen Sie dem Laden von Drittanbieter-Inhalten zu, um diesen Beitrag von Instagram (Datenschutz) ansehen zu können. Zustimmen und Anzeigen

Erfreulich waren die Leistungen der Juniorinnen, wobei die Tirolerin Kathrin Embacher (Junioren-Staatsmeisterin) nach fünf Runden in 1:13,46 Stunden siegte, ihre Landsfrau Eva Herzog in 1:15,16 Stunden als Vierte knapp am Podest vorbeifuhr.

Siegerin Laura Stigger, die ihren Formaufbau für eine lange kommende Weltcup-Saison und den Weltcupstart in Nove Mesto (Tschechien) mit Trainer Rupert Scheiber konsequent verfolgt, freute sich über ihren Heimerfolg. „Ein Sieg bei diesem Rennen hat was Besonderes. Die Familie, Freunde und Fans sind dabei, feuern mich an, da ist es dann schon toll, wenn du das als Sportlerin erlebst und mit einem Sieg das heutige Ziel erreichst.“

Bei den Herren siegte Ondrej Cink (CZE/1:41,25). Gregor Raggl (4.) führte die Tiroler Abordnung vor Max Foidl (10.) und Karl Markt (12.) an.