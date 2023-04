Flughafen Innsbruck im Winter 2022/23 leicht unter Vor-Corona-Niveau

Innsbruck – Am Flughafen Innsbruck hat in der Wintersaison 2022/2023 offenbar reger Passagierverkehr geherrscht. Rund 480.000 Passagiere zählte man im ersten Quartal 2023, und damit um „nur“ rund 14 Prozent weniger als im Vergleichsquartal des Jahres 2019, dem Vor-Corona-Jahr. Mit dem vergangenen Osterwochenende habe man zudem mittlerweile die 500.000 Passagier-Grenze überschreiten können, hieß es in einer Aussendung des Flughafens am Montag.