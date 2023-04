13- und 14-Jähriger überfielen Bäckerei in Klagenfurt

Klagenfurt – Zwei Burschen, 13 und 14 Jahre alt, haben am vergangenen Freitag zu Mittag eine Bäckerei in Klagenfurt überfallen. Sie stießen eine Angestellte mehrmals gegen die Registrierkasse und zwangen sie, diese zu öffnen. Beide waren maskiert, sie entkamen mit mehreren hundert Euro Bargeld, wurden aber am nächsten Tag ausgeforscht, teilte die Polizei am Montag in einer Aussendung mit.