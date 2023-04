„Playboy”-Nummer mit Staatssekretärin wird in Frankreich zum Verkaufshit

Das Magazin "Playboy" mit Frankreichs Staatssekretärin Marlène Schiappa (40) auf der Titelseite ist zu einem Verkaufshit geworden. Binnen drei Stunden seien die 100.000 Exemplare am Erscheinungstag ausverkauft gewesen, nun würden 60.000 nachgedruckt, sagte "Playboy"-Direktor Jean-Christophe Florentin am Montag in Paris dem Sender France Info.