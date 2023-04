Auftakt der Tour of the Alps: Nach Platz 2 weiß der Osttiroler Gall, wo er steht

Die Auftaktetappe der Tour of the Alps von Rattenberg nach Alpbach hatte es in sich. Der junge Osttiroler Felix Gall (2.) feierte seinen ersten Podestplatz bei den Rad-Profis – und nahm sich auch für den zweiten Tag viel vor.

Reith i. A. – „Ich bin superfroh, dass ich so mitfahren konnte“, war sich Felix Gall am Montag bei der Zielankunft in Alpbach selbst ein Rätsel. Nach den vergangenen Wochen war der 25-jährige Osttiroler „verdammt müde“. „Ich konnte mich nach den Strapazen zuletzt schwer einschätzen“, meinte der Zehnte der Baskenland-Rundfahrt. Ob er sich vielleicht verkühlt hat? Am Montag schien der Junioren-Weltmeister von 2015 diese Ermattung mit einem Husarenritt abzuschütteln: Platz zwei bei der Auftakt-etappe der Tour of the Alps, nur wenige Sekunden hinter Ineos-Profi Tao Geoghegan Hart (GBR) und sein erstes Podium auf der Profi-Tour.





Husten und Nase zu – ich konnte mich nach den letzten Wochen nur schwer einschätzen. Felix Gall (Etappenzweiter/Osttirol)

Es war eine untypische Etappe sowie eine mit 127 Kilometern von Rattenberg nach Alpbach sehr kurze. „Die Action konzentrierte sich auf den letzten Anstieg“, skizzierte Gall. Das hochkarätige Ineos-Team gab am Kerschbaumer Sattel den Ton an. Und Gall war mittendrin. „Ich habe gesehen, dass ich dabei bin – es kann losgehen.“ Nachsatz: „Ein Sieg wäre noch cooler gewesen.“ Möglicherweise gelingt ihm das ja heute auf der Fahrt von Reith/Alpbachtal nach Ritten mit noch längeren Anstiegen.

Der zweite Tiroler im Feld, der 19-jährige Münsterer Marco Schrettl, deutete mit Platz 56 (+ 7:23 Min.) sein Talent an. Der Nationalteam-Fahrer (Stammteam Tirol Cycling) gestand im Anschluss: „Es war zäh. Zehn Kilometer vor dem letzten Berg gab das Feld Vollgas, da tat ich mir schwer.“ Humorvoll hängte Schrettl an: „Wie ich abgehängt war, habe ich nur mehr genossen.“ Sein Kollege in Rot-Weiß-Rot, der Steirer Moran Vermeulen, gewann indes zwei Zwischensprints und fährt heute mit dem roten Sprinttrikot durch Tirol.

Es war wirklich zäh. Zehn Kilometer vor dem Ziel gab das Feld Vollgas, da tat ich mir schwer. Marco Schrettl (Platz 56/Tirol)

Andere Österreicher konnten sich nicht so in Szene setzen, obwohl sie das Potenzial haben: Zweitbester wurde zum Auftakt Hermann Pernsteiner (Bahrain) als 22. mit 2:17 Minuten Rückstand, Bora-Profi und Tour-de-France-Etappensieger Patrick Konrad wurde 38. (+ 3:40).

Als Genussetappe wird am Dienstag die Etappe von Reith über das Mittelgebirge und die Römerstraße nach Südtirol (Ritten) ausgewiesen – doch das trifft lediglich auf die kulinarische Komponente dieser Fahrt zu. Vor allem die mit 700 Höhenmetern gespickten Schluss-Kilometer von Waidbruck nach Mittelberg haben es auf den letzten der 165 Kilometer in sich. Und die 2100 Höhenmeter zuvor wohl auch ...

Die Etappe war kurz, knackig, schnell. Überragend, wie Felix Gall das gemacht hat. Thomas Pupp (Team-Manager Tirol Cycling)