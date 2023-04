Betrug in Kitzbühel: Vermeintlicher Firmenleiter ordnete per Mail Überweisungen an

Auf eine täuschend echte E-Mail fiel am Freitag eine Mitarbeiterin einer Firma im Bezirk Kitzbühel herein. Sie überwies einen fünfstelligen Betrag auf ein ausländisches Konto, im Glauben, der Firmenchef habe dies angeordnet.

Kitzbühel – Eine Mitarbeiterin einer Firma im Bezirk Kitzbühel saß am Freitag einem Betrug auf. Die Frau erhielt eine E-Mail, in der sich der Absender glaubhaft als Leiter des Unternehmens ausgab, in deren Zweigstelle die Frau arbeitete. Der vermeintliche Chef ordnete an, dass ein niedriger fünfstelliger Betrag auf ein ausländisches Konto überwiesen werden sollte. Dem kam die Mitarbeiterin nach.