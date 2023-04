Aufschwung geht weiter: Flughafen Innsbruck fast auf Vor-Corona-Niveau

Mit dem Osterwochenende konnte mittlerweile sogar die Marke von 500.000 Passagieren überschritten werden. „Wir sind zufrieden und dankbar, dass sich der Aufschwung des letzten Jahres in der vergangenen Wintersaison fortgesetzt hat und sich die Passagierzahlen wieder deutlich erholen.“ Die Belegschaft und die Partner des Airports hätten trotz schwieriger Rahmenbedingungen einen wesentlichen Beitrag zum Gelingen der Wintersaison geleistet.

Am Flughafen richte man jetzt bereits den Blick auf den Sommer, so Pernetta. Man biete für die Tirolerinnen und Tiroler wieder ein umfangreiches Charter-Flugprogramm. Die Buchungen für den Sommerurlaub seien jedenfalls in den Reisebüros bereits voll angelaufen. Besonders Griechenland, Italien und Spanien liegen laut Pernetta als attraktive und gut erreichbare Sommerdestinationen im Trend. Die Tiroler Reiseveranstalter-Partner Christophorus und Idealtours sowie die TUI Österreich hätten vielseitige Reiseprodukte zusammengestellt. Vom Vorarlberger Reiseveranstalter Rhomberg Reisen werde erstmals nach Jahren wieder die Urlaubsinsel Korsika direkt ab Innsbruck angeboten. (TT)