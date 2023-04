Musk will mit „TruthGPT" eine „maximal wahrheitssuchende KI" starten

San Francisco – Tesla-Chef Elon Musk will ein neues KI-Unternehmen als Konkurrenz zum ChatGPT-Betreiber OpenAI gründen. „Ich werde etwas starten, das ich 'TruthGPT' nenne, eine maximal wahrheitssuchende Künstliche Intelligenz, die versucht, die Natur des Universums zu verstehen", sagte Musk am Montagabend (Ortszeit)in einem Interview mit dem Fernsehsender Fox News. Eine solche KI-Entwicklung werde der beste Weg zur Sicherheit sein. „TruthGPT" werde mit Microsoft und Google konkurrieren.

Musk sagte in dem Interview zudem, das von Microsoft unterstützte Unternehmen OpenAI, trainiere seinen Chatbot ChatGPT zu lügen. Es sei jetzt ein „closed source"-Unternehmen geworden, das auf Profit ausgerichtet sei.

Musk wies in dem Interview erneut auf die Gefahren der Künstlichen Intelligenz hin. „Sie hat das Potenzial zur Zerstörung der Zivilisation",sagte Musk. So könne eine „superintelligente künstliche Intelligenz" so gut schreiben, dass es unmöglich werde, sie zum Beispiel auf Internetplattformen zu erkennen. Damit könne die öffentliche Meinung manipuliert werden.