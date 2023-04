18.000 feierten bei Electric Mountain Festival in Sölden

Sölden – Elektrisierende Beats, schneesicherer Skispaß und feinste Kulinarik: Das waren auch 2023 wieder die perfekten Zutaten für das EMF (Electric Mountain Festival) in Sölden. Erstmals gingen die Events an diversen Locations im Ötztaler Skigebiet von Montag bis Freitag über die Bühne. Am Donnerstag und Freitag feierten insgesamt 18.000 Fans das Electric Mountain Festival am Giggijoch auf über 2000 Metern. (TT)