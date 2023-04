Klimaaktivisten der „Letzten Generation“ in Deutschland zu Haftstrafen verurteilt

Zu mehrmonatigen Haftstrafen ohne Bewährung wurden in Baden-Württemberg Klimaaktivisten der „Letzten Generation“ verurteilt. Einer von ihnen nahm kurz nach der Verurteilung gleich am nächsten Protest teil.

Heilbronn – Mit dem bisher härtesten Urteil in Deutschland gegen Aktivisten der „Letzten Generation" hat eine Richterin in Heilbronn durchgegriffen: Sie verurteilte vier von ihnen zu Haftstrafen, drei unbedingt. Jetzt geht es in die nächste Instanz.