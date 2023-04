13-Jähriger kletterte in Deutschland auf Waggon: Nach Stromschlag in Lebensgefahr

Unna – Ein 13-Jähriger ist am Montag auf einen Waggon an einem Güterbahnhof in Schwerte (Kreis Unna) geklettert und durch einen Stromschlag lebensgefährlich verletzt worden. Der Jugendliche kam mit Verbrennungen am Körper in eine Spezialklinik, wie ein Polizeisprecher sagte. Bereits am Sonntagabend war ein 13-Jähriger in Langenhagen (Region Hannover) auf einen Baustellenzug geklettert und durch einen 1.000 Volt starken Stromschlag lebensgefährlich verletzt worden.