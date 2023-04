Zwei 13-Jährige in Deutschland nach Stromschlägen auf Waggon in Lebensgefahr

Unna – Nach Unfällen an Bahnhöfen in Schwerte und Langenhagen bei Hannover schweben zwei 13-Jährige in Lebensgefahr. In Schwerte im Bundesland Nordrhein-Westfalen war ein Jugendlicher am Montagabend auf einen Waggon im Güterbahnhof geklettert – ein Stromschlag verletzte ihn lebensgefährlich. Sein Zustand sei weiterhin sehr kritisch, sagte eine Sprecherin der Bundespolizei am Dienstagnachmittag. Er werde in einer Spezialklinik behandelt.