Bundespräsident Van der Bellen nimmt an Krönung von Charles III. teil

London/Wien – Bundespräsident Alexander Van der Bellen wird der Krönung von König Charles III. im Mai in London beiwohnen. Das teilte die Präsidentschaftskanzlei auf APA-Anfrage mit. Die offizielle Zeremonie zur Krönung von König Charles und seiner Frau Camilla findet am 6. Mai in der Westminster Abbey statt. Erwartet werden mehr als 2000 Gäste.

Van der Bellen hatte im September an den Trauerfeierlichkeiten für Queen Elizabeth II. in London teilgenommen. Er kennt den nunmehrigen König Charles aber auch von dessen Wien-Besuch 2017 persönlich.

Der damalige britische Thronfolger war im April 2017 mit seiner Frau Camilla zu einem offiziellen Besuch in die Bundeshauptstadt gereist. Auf dem Programm stand unter anderem ein Acht-Augen-Gespräch mit Van der Bellen und dessen Frau Doris Schmidauer in der Hofburg, aber auch der Besuch eines Bio-Heurigen. Inhaltlich ging es vor allem um die Themen Klimawandel und Nachhaltigkeit.

Die Krönung wird in Großbritannien über ein verlängertes Wochenende gefeiert: Neben der offiziellen Zeremonie am Samstag, 6. Mai, sind für den 7. Mai landesweit Straßenfeste, Tee-Partys und andere Veranstaltungen geplant, die Menschen sollen sich in Clubs, Parks oder der Nachbarschaft treffen. Am Sonntagabend findet auf Schloss Windsor ein „Krönungskonzert" statt, bei dem unter anderen Take That, Katy Perry, Lionel Richie und Andrea Bocelli auftreten werden. Auch einen besonderen „Krönungschor" soll es geben.