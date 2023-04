Unterschriften für die ewige Sommerzeit: Volksbegehren liegt auf

Innsbruck – Abgeschlagen, müde, gar depressiv fühlen sich manche seit dem 27. März, an dem die Uhren wieder eine Stunde vorgestellt wurden. Die negativen Auswirkungen der Zeitumstellung für die mentale und körperliche Gesundheit wurden tatsächlich schon in mehreren Studien belegt. Der etwaige Unmut über das Uhren-Umstellen kann nun in Form einer Unterschrift kundgetan werden. Seit Montag liegt nämlich ein Volksbegehren zur „Beibehaltung der Sommerzeit“ vor, in dem gefordert wird, „die Sommerzeit als ‚Normalzeit‘ beizubehalten“.