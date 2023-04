„Letzte Generation“ störte erneut Verkehr in Innsbruck und plant große Aktionen im Mai

Ein neuerlicher Protest der „Letzten Generation“ sorgte Montagfrüh im Bereich der Haller Straße für Verzögerungen und Staus im Frühverkehr. Für Mai kündigten die Aktivisten „Mega-Aktionswochen“ in Wien an.

Innsbruck – Déjà-vu im Frühverkehr: Aktivisten der „Letzten Generation" haben Dienstagfrüh im Norden Innsbrucks erneut für Verkehrsverzögerungen gesorgt. Die Teilnehmer marschierten auf der Fahrbahn der Haller Straße im Schneckentempo in beide Richtungen. Dabei wiederholten sie ihre Forderungen an Bundeskanzler Karl Nehammer und Vizekanzler Werner Kogler: ein Verbot neuer Öl- und Gasbohrungen und Tempo 100 auf der Autobahn. Neben der betroffenen Haller Straße kam es auch auf der Inntalautobahn zu längeren Wartezeiten und Staus.

Klimaaktivist Leonhard Rauch erklärte seinen Protest damit, dass er der Zerstörung unserer Lebensgrundlagen nicht länger zusehen könne: „Diese Bundesregierung hat offenbar nicht das geringste Interesse, wenigstens die selbstgesteckten Klimaziele zu erreichen. Die Wissenschaftsleugnung von Nehammer und Co. kostet schon heute Menschenleben und ist eine gefährliche Bedrohung für die Zukunft von uns allen. Ich werde so lange lästig sein, bis Österreich seine globalen Hausaufgaben gemacht hat.“

Für Mai haben die Aktivisten am Dienstag "Mega-Aktionswochen" in Wien angekündigt. Ab 2. Mai sollen zumindest für drei Wochen wichtige neuralgische Verkehrsknotenpunkte bzw. Straßen blockiert werden. "Vielleicht schaffen wir auch eine vierte. Es wird jedenfalls das Größte, was wir jemals gemacht haben", sagte Sprecher Florian Wagner. Ob es in diesem Zeitraum auch in den Landeshauptstädten vermehrt zu Aktionen kommen soll, ließen die Aktivisten offen.